Il servizio di Astral Infomobilità della regione Lazio segnala sulla viabilità di Roma, aggiornamento del 12 marzo 2026 alle 16:25. Le informazioni riguardano lo stato del traffico e eventuali disagi in città, fornendo dettagli utili per chi si sposta in zona. La piattaforma è accessibile per consultare le condizioni in tempo reale e pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso per uscire Aurelia è a 24 mentre in internet si sta in coda tra Cassia bis Salaria è a causa di un incidente abbiamo code anche tra Nomentana e Casilina Sud Cervaro della Roma Teramo si procede tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro nel senso opposto tra Togliatti e Tor Cervara cosa per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino per la Colombo via della Magliana Verso il raccordo code anche sulla Colombo all'altezza di via di Malafede verso Ostia sulla Pontina code tra il raccordo e Castel Romano verso Latina a Federico Di Lernia Trani fa mobilità Per il momento tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 16:25

