Ventunesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Da sport.periodicodaily.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella ventunesima giornata del campionato di basket Serie A 20252026, la Virtus ha vinto il big match contro l’Olimpia Milano con il punteggio di 104-94, consolidando la posizione di testa in classifica. La squadra di casa si è mantenuta in testa con quattro punti di vantaggio su Brescia, che ha superato Cremona nel derby con il risultato di 79-78.

La Virtus si aggiudica il big match della ventunesima giornata basket Serie A 20252026 contro l’ Olimpia Milano per 104-94 e resta capolista solitaria mantenendo quattro punti di vantaggio su Brescia, che fa suo il derby contro Cremona(79-78). Cantù ha la meglio su Napoli(94-77), mentre Reggio Emilia piega Sassari(102-99). Bene Varese, che supera Treviso(91-86). Negli anticipi, successi per Venezia su Udine(101-94) e Trieste su Trento(84-78). VENTUNESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI VENEZIA-UDINE 101-94 TRIESTE-TRENTO 84-78 SASSARI-REGGIANA 99-102 VARESE-TREVISO 91-86 CANTÙ-NAPOLI 94-77 CREMONA-BRESCIA 78-79 BOLOGNA-MILANO 104-94 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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