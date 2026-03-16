Ventunesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella ventunesima giornata del campionato di basket Serie A 20252026, la Virtus ha vinto il big match contro l’Olimpia Milano con il punteggio di 104-94, consolidando la posizione di testa in classifica. La squadra di casa si è mantenuta in testa con quattro punti di vantaggio su Brescia, che ha superato Cremona nel derby con il risultato di 79-78.

La Virtus si aggiudica il big match della ventunesima giornata basket Serie A 20252026 contro l’ Olimpia Milano per 104-94 e resta capolista solitaria mantenendo quattro punti di vantaggio su Brescia, che fa suo il derby contro Cremona(79-78). Cantù ha la meglio su Napoli(94-77), mentre Reggio Emilia piega Sassari(102-99). Bene Varese, che supera Treviso(91-86). Negli anticipi, successi per Venezia su Udine(101-94) e Trieste su Trento(84-78). VENTUNESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI VENEZIA-UDINE 101-94 TRIESTE-TRENTO 84-78 SASSARI-REGGIANA 99-102 VARESE-TREVISO 91-86 CANTÙ-NAPOLI 94-77 CREMONA-BRESCIA 78-79 BOLOGNA-MILANO 104-94 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ventunesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Articoli correlati Leggi anche: Dodicesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Puntata 14 - Testa spuntata | Serie A2 | 2025-2026 | Quinto Quarto Contenuti utili per approfondire Ventunesima giornata Temi più discussi: HL Derthona Basket vs Vanoli Cremona: 21° giornata Serie A Unipol 2025/2026; Olimpia Milano-Cantù di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Techfind Serie A2 - La presentazione della ventiduesima giornata; Basket, dopo la sosta torna in campo la Serie A per la 21a giornata. Derby Milano-Cantù, Virtus Bologna a Napoli. Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte CremonaTre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera tra ... oasport.it Basket, Serie A 2025-26: risultati della 21ª giornata e classificaLa 21ª giornata della Serie A di basket 2025/26, caratterizzata da quattro successi esterni, si è conclusa con il sentito derby lombardo tra Milano e Cantù vinto in volata dall'Olimpia. datasport.it AMATORI: Il Punto di Luca Beacci per il Corriere dell’Umbria dopo la ventunesima giornata. La 21esima giornata del campionato amatoriale Figc è stato un turno contrassegnato dai pareggi, ben cinque nelle sette gare in pro-gramma. Tutti i big match sono fin - facebook.com facebook