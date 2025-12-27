la juve lanciata prepara i botti il pisa per salire yildiz da rinnovo

Nelle giornate dei grandi propositi, quelle dell’anno che si chiude, la Juve targata Spalletti ha la duplice occasione di navigare ancora alta e di mettere ulteriore pressione al treno di testa – Inter, Milan e Napoli – forzate dalla Supercoppa a dover recuperare un turno nel cuore di gennaio. Suggestioni coi botti: vincesse stasera a Pisa, ringraziando anche l’effetto ’spezzatino’ della giornata, la Signora per una notte non solo scavalcherebbe la Roma, ma si porterebbe a un solo punto dai nerazurri in vetta. Un’eventualità che rimescolerebbe a livello emotivo gli scenari di questo torneo senza veri padroni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

