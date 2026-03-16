Una scuola è diventata il simbolo del fallimento urbano a Soccavo

A Soccavo, in via Marco Aurelio, si trova una scuola dismessa che negli ultimi anni si è trasformata in un elemento di riferimento del degrado urbano nella periferia occidentale di Napoli. La struttura, ormai inattiva, rappresenta un esempio visibile di come alcuni spazi pubblici siano stati abbandonati nel quartiere. La presenza dell’edificio dismesso è diventata un punto di identificazione per la zona.

Piena di topi e infestanti. E i residenti si autotassano per farla pulire Un edificio che un tempo rappresentava un presidio educativo e sociale per il territorio, ma che oggi appare segnato dall’abbandono, dalla mancanza di manutenzione e dall’assenza di una destinazione concreta. La struttura presenta cancelli danneggiati, spazi interni invasi da rifiuti, segni di incursioni e vegetazione incontrollata. Una situazione che, secondo i residenti, si è aggravata Il figlio "dimentica" il genitore, la spacciatrice l'arresto: il Reddito di Cittadinanza continua a far paura e "intasa" i tribunali della Campania Dalle estorsioni “condivise” al tentativo di avvicinare la politica: chi sono gli arrestati nel blitz contro i clan Puca, Ranucci e Verde (I NOMI) 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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