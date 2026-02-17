Visita e degustazione enogastronomica nel vigneto del piccolo borgo di Monte Sasso

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica 22 febbraio, per gli amanti delle degustazioni enogastronomiche l'appuntamento è al vigneto di Monte Sasso, piccolo borgo a cinque chilometri da Mercato Saraceno. Nel piccolo borgo rurale, che risale al medioevo, rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Il castello del borgo ospita un’azienda agricola che accoglierà i visitatori per raccontare e far degustare i suoi vini, ottenuti in queste terre austere, originate dalla roccia marnoso arenacea e caratterizzate da un clima pre-appenninico relativamente freddo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Monte Castello di Vibio: il borgo umbro e il teatro più piccolo d’Italia, un gioiello di storia e resilienza culturale.Monte Castello di Vibio, piccolo borgo umbro, si presenta con un tesoro nascosto: il teatro più piccolo d’Italia.

Il gusto sale sul podio: ecco i Wine Tour olimpici tra Trentino e Alto AdigeTre nuovi Wine Tour tra Trentino e Alto Adige, ispirati al podio olimpico, raccontano l’identità enogastronomica alpina attraverso vino, formaggi e paesaggi d’eccellenza. Un progetto condiviso che tra ... giornaletrentino.it

PODERI MORETTI cantina aperta per visita guidata e degustazione pregiati vini di Alba Langhe e Roero 2023Visite guidate comprensive di degustazione della durata di due ore circa, punto di partenza Frazione Occhetti n. 40 – Monteu Roero (fabbricato rosa con la scritta Cascina Occhetti sotto la Chiesa di ... bergamonews.it

Sulle creste del Monte Camicia, quinta vetta del massiccio del Gran Sasso, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La montagna si innalza fino a 2.564 metri sul versante orientale del gruppo. Aspra e affascinante, il Camicia è un luogo dove facebook