un saluto ai suoi professori prima del gp

Prima di partecipare al Gran Premio, un saluto ai suoi insegnanti viene rivolto da lui stesso, che viene descritto come un giovane che suscita grande orgoglio tra coloro che lo conoscono. Fausta Labidonisia commenta con soddisfazione e sorriso la sua figura, evidenziando il legame tra lui e le persone che lo supportano. La scena si concentra su un momento di riconoscimento e apprezzamento prima dell’evento.

"Siamo molto orgogliosi di lui". A Fausta Labidonisia sorride la voce mentre parla di lui. Lui è Kimi Antonelli, lei è la preside-tifosa dell’Itcs Salvemini dove Kimi è stato studente nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, sudandosi la maturità lo scorso anno (nella foto, all’uscita dalla scuola), festeggiata con i compagni di classe e gli amici di sempre, ma anche accompagnata da un nugolo di telecamere e giornalisti ad aspettarlo fuori una volta conclusa la prova orale, non proprio lo scenario tradizionale per un maturando. Ma anche quella situazione Antonelli l’aveva affrontata con grande maturità, appunto, e grande concentrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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