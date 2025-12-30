Il saluto di De Rossi ai tifosi della Roma i suoi ex giocatori lo guardano dal campo | emozioni fortissime

Dopo la partita del Genoa, Daniele De Rossi si è rivolto ai tifosi della Roma con un saluto sincero, mentre i suoi ex compagni di squadra lo osservavano dal campo. Un momento di grande emozione vissuto allo stadio Olimpico, che ha sottolineato il forte legame tra il giocatore e la passione dei supporter giallorossi. Un gesto che ha unito passato e presente in un’atmosfera di rispetto e affetto.

