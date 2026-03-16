tutti i look dal red carpet del vanity fair oscar party 2026

Durante la Vanity Fair Oscar Party del 2026 al LACMA, le celebrità si presenteranno con abiti eleganti e look ricercati, pronte a farsi fotografare. Le star arriveranno una dopo l’altra, posando per i fotografi e facendo il loro ingresso tra gli invitati. La serata vedrà un flusso continuo di celebrities che sfileranno sul tappeto rosso, mostrando i loro outfit in attesa dell’inizio dell’evento.

Quando arriveranno al LACMA per il Vanity Fair Oscar Party, le star si metteranno in posa (una, due, o anche tre volte) sul tappeto rosso, prima di dirigersi verso la festa più importante dell’anno +++dropcap Non si sa mai chi si presenterà sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party 2026. Con una lista di invitati ultra-esclusiva che riunisce vincitori di Oscar, atleti, stilisti, miliardari, direttori di case di produzione, artisti, attori, icone musicali, modelle e tanti altri, il Vanity Fair Oscar Party è più di un semplice after-party degli Oscar ricco di star: è una vera e propria istituzione. E per molti, il tappeto rosso del Vanity Fair Oscar Party 2026 è l’indicatore più chiaro del fatto che il Vanity Fair Oscar Party è ancora il biglietto più ambito in città, a oltre trent’anni dalla sua prima edizione al Mortons. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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