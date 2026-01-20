Il premio Fifa per la pace dato a Trump | Dietro Infantino alcuni funzionari in imbarazzo I timori per i Mondiali di giugno

Il 5 dicembre, Donald Trump ricevette il premio Fifa per la pace, consegnato da Gianni Infantino, con il riconoscimento delle sue azioni per promuovere pace e unità. Tuttavia, dietro questa assegnazione si nascondono tensioni e imbarazzi tra alcuni funzionari. Mentre l’attenzione si concentra sulla preparazione dei Mondiali di giugno, si sollevano dubbi sulla trasparenza e sulle implicazioni di questa scelta.

“Questo è uno dei più grandi onori della mia vita, il mondo è un posto più sicuro adesso”. Era il 5 dicembre e Donald Trump riceveva il premio Fifa per la pace come riconoscimento per “azioni straordinarie per la pace e l’unità” dall’amico Gianni Infantino durante la cerimonia dei sorteggi dei Mondiali 2026. Competizione che si giocherà proprio tra Usa, Canada e Messico. È passato un mese e mezzo e il mondo è attraversato da tensioni mai viste, dopo l’attacco di Trump in Venezuela e la sua intenzione di prendersi la Groenlandia. “Senza il Nobel non mi sento più obbligato alla pace”, ha dichiarato Trump in una lettera al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

