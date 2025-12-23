Attenti a queste cifre Allarme truffe in Italia come evitare di cadere in trappola | cosa fare
Continua l’ allarme truffe telefoniche in Italia. Nonostante le misure introdotte per contrastare le chiamate indesiderate e il telemarketing molesto, sempre più persone ricevono chiamate e messaggi che nascondono vere e proprie truffe telefoniche o spam. Il fenomeno è aumentato nelle ultime settimane, con numeri provenienti anche dall’estero, spesso con prefissi stranieri. Le truffe più comuni promettono posti di lavoro o facili guadagni, con l’obiettivo di hackerare dispositivi, rubare dati personali o estorcere denaro. A rispondere non sono quasi mai persone fisiche, ma voci registrate o elettroniche, mentre i messaggi arrivano su app come WhatsApp o Telegram. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
