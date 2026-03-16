Sul tratto Roma-Napoli dell'autostrada A1, alle 17:30 del 16 marzo 2026, si segnalano rallentamenti causati da un veicolo in panne. La circolazione procede con difficoltà in quella zona, mentre le auto si muovono a passo d’uomo. La situazione ha generato un allungamento dei tempi di percorrenza per i veicoli che transitano in quella parte del Lazio.

luce verde Lazio Bentrovati sul tratto Roma Napoli della A1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cassino e Pontecorvo in direzione di Roma sempre sull'autosole ma lungo il tratto Firenze Roma per un incidente attese Code in entrata da Orte per le due direzioni consueto i spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Cristina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina coda tratti anche su via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina e in provincia di Frosinone dopo più di un anno Ria questa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-03-2026 ore 17:30

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