Tra gli hair trend della primavera 2026 ci sono gli anni ’70
Tra gli hair trend della primavera 2026 ci sono i capelli ispirati agli anni ’70. Questa stagione vede il ritorno di tagli e colori che richiamano quella decade, con acconciature che puntano a un look retrò e naturale. I look di questa primavera si caratterizzano per linee morbide e tonalità calde, rispecchiando lo stile che ha segnato gli anni ’70.
La primavera significa quasi sempre aria di cambiamento, e questo si sa, parte anche dai capelli. Ecco perché non dobbiamo perdere di vista gli hair trend della primavera 2026, perché sembrano essere tornati gli anni ’70. Dal taglio a forma di fungo -un bob pieno- allo shaggy, le passerelle ci ispirano a cambiare con un gusto un po’ retrò. Hair trend primavera 2026: sono tornati gli anni ’70?. Sfilature e scalature che permettono di dare dinamicità al taglio: questo è uno dei trend. Ad opporsi, però, è un bob pieno e liscio, con le punte all’interno, che ricorda proprio la forma di un fungo. È l’evoluzione del bob, del quale esistono tantissime varianti, che ci riporta indietro nel tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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