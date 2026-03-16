The Beekeeper | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Beekeeper: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 16 marzo 2026, su Italia 1 va in onda il film The Beekeeper alle ore 21.20. Pellicola del 2024 diretta da David Ayer, con protagonisti Jason Statham, Josh Hutcherson e Jeremy Irons. Vediamo insieme trama e cast. Trama. Il film vede protagonista Adam Clay (Jason Statham), un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come “Beekeeper”. Dopo che la sua amica, nonché vicina di casa, la signora Parker (Phylicia Rashad), si suicida, a causa di una truffa, Adam decide di vendicarsi contro la società responsabile. È così che l’uomo decide di mettere in atto il suo spietato piano. 🔗 Leggi su Tpi.it

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