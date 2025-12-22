Love Again | tutto quello che c’è da sapere sul film

Love Again: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, 22 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Love Again, film del 2023 scritto e diretto da James C. Strouse. È un remake in lingua inglese del film tedesco SMS für Dich del 2016, a sua volta basato su un romanzo di Sofie Cramer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’illustratrice per bambini Mira Ray, alle prese con la tragica perdita del suo fidanzato John, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista e critico musicale che rimane affascinato dall’onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

