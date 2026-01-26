Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore, la serie tedesca, si tornerà a parlare di Greta e delle sue decisioni. La protagonista, infatti, si troverà a dover affrontare una scelta importante, che potrebbe portarla a lasciare il Fürstenhof. Le anticipazioni rivelano un possibile passo indietro per Greta, creando nuovi sviluppi nella trama. Ecco cosa aspettarsi nel prossimo ciclo di episodi.

Un nuovo colpo di scena sta per arrivare nelle prossime puntate della serie tv tedesca Tempesta d’Amore. Protagonista di questa nuova storyline sarà Greta Bergmann, che sorprenderà tutti con una lettera di dimissioni dal suo ruolo di capocuoca al Fürstenhof. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame tedesche Tempesta d’amore: Greta vuol lasciare il Fürstenhof. Sembra incredibile, ma dopo tutto ciò che avrà fatto per riuscire a ottenere il posto di capocuoca nel prestigioso hotel a 5 stelle, Greta Bergmann inizierà a valutare la possibilità di dimettersi. Giunta al Fürstenhof grazie all’inganno di Andrè, che aveva modificato il suo curriculum, la chef è riuscita a ottenere riconoscimenti prestigiosi che le hanno permesso di dimostrare a tutti che era davvero “degna” del posto che occupava. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Greta da le dimissioni e lascia il Fürstenhof?

Ecco le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Alexandra lascia Christoph, che farà di tutto per riconquistarla.

