Un viaggio da Paupisi al Neuromed rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti della piccola Antonia. La delegazione dell’Associazione “Il Sogno”, accompagnata dalle autorità locali, si è recata a Pozzilli per offrire supporto in un momento difficile. Questo gesto testimonia l’importanza della comunità e della solidarietà nel sostenere chi attraversa situazioni delicate.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri è stata una giornata che ha toccato profondamente il cuore di tutti. Una delegazione dell’Associazione “Il Sogno”, accompagnata dal Sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, dal Presidente del Consiglio comunale Dario Orsillo e dalle preziose presenze della Pro Loco di Paupisi, ha compiuto un gesto che va oltre le parole, recandosi a Pozzilli, presso il Neuromed, per abbracciare la piccola Antonia in un momento tanto delicato della sua vita. Un abbraccio che non è stato solo fisico, ma carico di significato, forza e speranza: la forza di una comunità che si stringe, che non resta indifferente e che sceglie di esserci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Paupisi al Neuromed, il cuore di un paese per la piccola Antonia

Leggi anche: Da Paupisi al Neuromed di Pozzilli, il cuore di un paese intero per la piccola Antonia

Leggi anche: Antonia respira da sola, primi segni di risveglio per la giovane di Paupisi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da Paupisi al Neuromed di Pozzilli, il cuore di un paese intero per la piccola Antonia; Da Paupisi al Neuromed di Pozzilli, il cuore di un paese per la piccola Antonia; Da Paupisi al Neuromed di Pozzilli il cuore di un paese intero per la piccola Antonia; Serie C, 20a giornata: la Cavese batte di misura il Sorrento nel match del sabato sera.

Paupisi, paese sotto choc, il parroco: «Violenza ingiustificabile» - Una comunità che si sente famiglia, e che per questo si scopre ancor più fragile davanti a una tragedia che non ... ilmattino.it

Omicidio di Paupisi, paese sotto choc: ansia per le condizioni della figlia Antonia - È l’amaro risveglio per Paupisi, immersa nello sconforto per il duplice omicidio di Elisa Polcino e di suo figlio Cosimo, appena quindicenne, commesso dal marito e padre Salvatore, che dopo aver ... ilmattino.it

Strage Paupisi, Antonia Ocone presenta segnali di risveglio - Presenta iniziali segni di risveglio la 16enne di Paupisi, paese in provincia di Benevento, aggredita dal padre, Salvatore Ocone arrestato per l'omicidio della moglie e del figlio 15enne. ansa.it

Da Paupisi al Neuromed, il cuore di un paese per la piccola Antonia Oggi è stata una giornata che ha toccato profondamente il cuore di tutti. Una delegazione dell’Associazione “Il Sogno”, accompagnata dal Sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, dal President - facebook.com facebook