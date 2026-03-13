Per i fan de Il Paradiso delle Signore il pomeriggio di lunedì 23 marzo avrà un sapore diverso dal solito. Niente appuntamento con le vicende del grande magazzino milanese: la puntata prevista alle 16:10 non andrà in onda. Al suo posto, Rai 1 ha scelto di trasmettere uno speciale informativo dedicato al referendum, un approfondimento che occuperà l’intera fascia pomeridiana e che ha portato a una modifica del palinsesto. Una decisione che non arriva del tutto inaspettata. Quando si tratta di appuntamenti istituzionali di grande rilievo, la rete ammiraglia della Rai tende infatti a dare priorità all’informazione, aprendo spazio a collegamenti, analisi e commenti in diretta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cambio programmazione Il Paradiso delle Signore, salta la puntata del 23 marzo: il motivo e la data del recupero

Articoli correlati

Il Paradiso delle Signore si ferma il 23 marzo 2026: perché la puntata di lunedì non va in ondaIl Paradiso delle Signore rappresenta da anni uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

Cambio programmazione “Il Paradiso delle signore”: si accorciano le vacanze estive per la soap di Rai UnoNei giorni scorsi è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore.

Approfondimenti e contenuti su Cambio programmazione

Temi più discussi: Il Paradiso delle signore, cambio programmazione: la soap viene allungata nel pomeriggio; Cambio programmazione Mediaset aprile: chiude La forza di una donna, tornano I Cesaroni; Forbidden Fruit, cambio programmazione: la soap anche di domenica e torna in prima serata; Cambio programmazione Mediaset 8-14 marzo: Io sono Farah finisce, stop C'è posta per te.

Il Paradiso delle signore, cambio programmazione 23/03: la soap cancellata nel pomeriggioCambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di lunedì 23 marzo 2026. L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio subirà una piccola variazione per lasciare spazio a ... it.blastingnews.com

Il Paradiso delle signore, cambio programmazione: la soap viene allungata nel pomeriggioCambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto della rete ammiraglia della tv di Stato. Le novità riguarderanno l'allungamento di questa fortunata stagione che, dopo un inizio ... it.blastingnews.com

Cambio programmazione Mediaset 8-14 marzo: https://blstg.news/e2RJ/ Cambio programmazione sulle reti Mediaset nella settimana che va dall'8 al 14 marzo 2026. Le novità riguarderanno lo stop anticipato di C'è posta per te che, a differenza delle altre ed - facebook.com facebook