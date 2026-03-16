Stasera a letto tardi Ma forse era meglio dormire

Stasera su Rai, una prima serata dedicata ai bambini ha tenuto svegli molti spettatori, lasciando interrogativi sul motivo di questa scelta. La programmazione ha suscitato curiosità, mentre la decisione di trasmettere contenuti rivolti ai più piccoli ha attirato l'attenzione del pubblico. La durata e il formato della trasmissione sono stati oggetto di discussione, lasciando aperti alcuni dubbi sulla sua collocazione nella prima serata.

Il motivo per cui una prima serata Rai debba essere ostaggio dei bambini ci è oscuro. Concluso su Raiuno «The Voice kids», su Raidue c’è «Stasera a letto tardi», con un manipolo di ragazzini di non più di dieci anni che spadroneggiano e attorno ai quali viene imbastito lo spettacolo sulla (presunta) spontaneità dell’infanzia. La conduzione del programma è affidata a The Jackal, che fungono da maestri di scuola primaria senza averne il titolo. Con tutto il rispetto per il lavoro altrui, il gruppo para-comico che ultimamente, anche in versione frazionata e singola, viene propinato in varie trasmissioni, ci appare sopravvalutato. Fra l’altro,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Stasera a letto tardi». Ma forse era meglio dormire... Articoli correlati Stasera a letto tardi, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospitiIl collettivo comico The Jackel in uno show dalla parte dei più piccoli (e con la partecipazione di guest star d'eccezione) Una serata di televisione... Stasera a letto tardi, lo show dei Jackal da stasera in tv: anticipazioni e ospitiLe domande dei bambini riescono a disarmare più di qualsiasi intervista ben costruita: una verità che genera adesso "Stasera a letto tardi", nuovo... Reborn as loser, I married my 7 beautiful sisters-in-law!#emotion #cdrama Altri aggiornamenti su Stasera a letto tardi Ma forse era... Temi più discussi: Stasera a letto tardi, su Rai 2 il secondo appuntamento con lo show dei The Jackal; 'Stasera a letto tardi', oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini; Stasera a letto tardi, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti; Stasera a letto tardi 2026 - L'intervista a Elettra Lamborghini - 10/03/2026 - Video. Stasera a letto tardi: chi sono i bambini protagonisti del programma dei The Jackal su Rai 2Stasera a letto tardi: chi sono i bambini protagonisti del programma dei The Jackal su Rai 2. Anni, età, nomi, origine, ospiti ... tpi.it 'Stasera a letto tardi', oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini'Stasera a letto tardi' torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano. adnkronos.com “Chi difenderà la mia di famiglia” Law & Order, stasera in seconda serata su #Italia1! - facebook.com facebook #PrimaTv | #TheChosen La quarta stagione continua stasera #16marzo in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Dopo la morte di Giovanni Battista, Gesù affida a Pietro il compito di guidare la sua chiesa. Ma intanto i suoi miracoli e la sua x.com