Sporting Lisbona-Bodo Glimt Champions League 17-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici I Leoni all’assalto per la rimonta

Nella partita di Champions League tra Sporting Lisbona e BodoGlimt, in programma il 17 marzo 2026 alle 18:45, si conosceranno le formazioni, le quote e i pronostici. Lo Sporting Lisbona, che ha ottenuto risultati positivi in questa stagione, affronta l’ottavo di finale dopo aver subito una sconfitta significativa nella gara d’andata contro il BodoGlimt.

Lo Sporting Lisbona sta disputando una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni ma il rischio di uscire agli ottavi della Champions League è concreto: dopo un ottimo cammino nella fase campionato, infatti, i Leoni hanno perso malamente la gara d’andata degli ottavi di finale, contro il BodoGlimt. La squadra scandinava non è più una sorpresa:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-Bodo/Glimt (Champions League, 17-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I Leoni all’assalto per la rimonta Articoli correlati Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pericolo scandinavo per i LeoniTante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è... Aggiornamenti e notizie su Sporting Lisbona Bodo Glimt Champions... Temi più discussi: Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0; Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario; Il Bodo non si ferma più! Clamoroso 3-0 allo Sporting e quarti a un passo; Dove vedere Bodo/Glimt-Sporting in tv: canale, orario, formazioni. Bodø/Glimt-Sporting CP: video, gol e highlightsProsegue la favola dei norvegesi che, dopo aver eliminato l'Inter nel playoff, regolano 3-0 lo Sporting nel primo round degli ottavi di Champions. Padroni di casa avanti alla mezz'ora col rigore di Ve ... sport.sky.it Pronostico Sporting Lisbona vs Bodo/Glimt – 17 Marzo 2026Nel contesto della UEFA Champions League, la sfida tra Sporting Lisbona e Bodo/Glimt accende l’interesse di tifosi e analisti. Si gioca il 17 Marzo 2026, alle ... news-sports.it «Abbiamo dato tutto in campo, è stata una serata perfetta. » Il Bodo/Glimt continua a sorprendere in Champions League: anche lo Sporting Lisbona deve arrendersi davanti ai norvegesi. All’Aspmyra Stadion finisce 3-0 con una prestazione che lascia poco spa - facebook.com facebook #Juorno #ChampionsLeague, #BodoGlimt - #SportingLisbona 3-0: i #norvegesi dominano l’andata degli ottavi x.com