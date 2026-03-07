La Juventus affronta il Pisa in una partita importante, con i bianconeri che non vincono in campionato dall’1 febbraio e si trovano a quattro punti dalla Roma. L’allenatore Spalletti ha a disposizione un’occasione per cambiare rotta e ottenere i tre punti necessari per risollevare il morale della squadra. La gara si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica.

I bianconeri non vincono in campionato dall'1 febbraio scorso e sono a quattro punti dalla Roma: per il tecnico inizia lo sprint finale Non c'è più tempo da perdere perché il distacco è ancora di quattro punti e per la Juventus un posto in Champions è fondamentale per programmare il futuro: ecco perché Spalletti deve ripartire subito e avviare lo sprint finale per entrare tra le prime quattro del campionato. Scopriamo pronostico e quote di Juventus-Pisa in programma sabato 7 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! L'ultima vittoria della Juventus in campionato risale all'1 febbraio scorso, quando ha vinto a Parma 4-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Pisa, il pronostico: Spalletti ora non può più sbagliare

Milan-Parma, il Diavolo ora non può più sbagliare: pronosticoDopo il recupero infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornare in campo a San Siro per affrontare la squadra di Cuesta: obbligatorio vincere...

Leggi anche: Juventus, ora non si può più sbagliare: Sassuolo già decisivo

JUVE, la vittoria di PISA e la media punti di SPALLETTI rilanciano i bianconeri VAMOS | DAZN

Una raccolta di contenuti su Juventus Pisa il pronostico Spalletti....

Temi più discussi: Pronostico Juventus-Pisa quote 28ª giornata Serie A; Pronostico Juventus-Pisa | Serie A 2025/26; Juventus-Pisa pronostico e quote: la chicca sul match; Juventus-Pisa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Juventus-Pisa pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Juventus-Pisa con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match. calciomercato.com

Pronostico Juventus-Pisa, vittoria e clean sheet per Spalletti? Le quotePer il momento cruciale della stagione e l'avversario che arriva allo Stadium: non ci sono alternative, Spalletti deve vincere contro l'ultima della classe per far ripartire la macchina bianconera con ... tuttosport.com

Juventus, Pisa maçindan sonra Luciano Spalletti'nin kontratini uzatacak. (La Gazzetta dello Sport) x.com

Gli ultimi precedenti tra Juventus e Pisa Tra i due club si contano appena 18 precedenti ufficiali, con un bilancio ovviamente favorevole ai bianconeri: 13 vittorie Juve, 4 pareggi e una sola vittoria del Pisa, datata 1987. Prima di questa stagione, le due - facebook.com facebook