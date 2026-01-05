La guerra tra Milano e Rozzano Il capanno-discarica della discordia | Non è di nostra competenza

La disputa tra Milano e Rozzano riguarda un capanno-discarica che da anni rappresenta una fonte di tensione tra i due comuni. Nonostante le segnalazioni, lo scaricatore seriale di rifiuti non è stato ancora sanzionato, alimentando una crescente preoccupazione per l’ambiente e la gestione dei rifiuti. La questione evidenzia le difficoltà nel coordinamento tra le amministrazioni e la necessità di interventi condivisi per risolvere il problema.

È ormai una guerra della spazzatura quella che contrappone Rozzano e Milano a causa di uno scaricatore seriale che da anni abbandona rifiuti senza mai essere sanzionato. Al centro della vicenda c'è una capanna improvvisata, collocata solo in minima parte nel territorio di Rozzano (circa il 5%), ma ricadente per il restante 95% nel Comune di Milano. Sotto quella struttura di fortuna si nasconde una quantità enorme di rifiuti e masserizie di ogni genere, accumulati nel tempo senza alcun controllo. La discarica abusiva si trova in fondo a via Brenta, proprio di fronte agli orti comunali, in una zona di confine che da tempo rappresenta un nodo irrisolto sotto il profilo amministrativo e ambientale.

