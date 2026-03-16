Sono crollate tutte le certezze Crozza imita Feltri tra satira e ironia

Da ilgiornale.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, l’attore interpreta Vittorio Feltri, il direttore editoriale de il Giornale. Crozza utilizza satira e ironia per rappresentare il personaggio, che entra in scena tra battute e imitazioni. La caricatura si concentra sui tratti distintivi di Feltri, senza entrare in analisi o nel merito di questioni specifiche.

Tra i personaggi di Maurizio Crozza nella nuova edizione di Fratelli di Crozza c’è anche il direttore editoriale de il Giornale Vittorio Feltri. Per la sua satira dissacrante, l’attore è partito dallo spunto di attualità dell’unione civile tra il sindaco della Lega e quello di Fratelli d’Italia, che tanto ha fatto parlare negli ultimi giorni. “Mannaggia la miseria, una catastrofe epocale, irresponsabili che non sono altro, figli sconsiderati. È un disastro totale”, dice Crozza-Feltri nel suo intervento. “Privi di ogni logica e senso del comune”, prosegue l’attore in un botta e risposta con Andrea Zalone, sua spalla da ormai molti anni. “Si riferisce ai magistrati, al referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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