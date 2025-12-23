Tutte le canzoni delle festività tra ritmo e ironia

Scopri le canzoni delle festività rivisitate con ritmo e ironia. BIENTINA propone un concerto-spettacolo che attraversa i grandi classici natalizi, offrendo un’interpretazione originale e raffinata. Un’occasione per ascoltare le melodie tradizionali in modo fresco e coinvolgente, senza perdere di vista l’eleganza e la sobrietà. Un evento ideale per vivere lo spirito natalizio con leggerezza e gusto musicale.

BIENTINA Un concerto spettacolo scandito da un viaggio tra i grandi classici natalizi reinterpretati con ritmo, eleganza e un pizzico d'ironia. Domenica 28 dicembre alle 18, al teatro delle Sfide di Bientina, è in programma il concerto ' Tutte le canzoni di Natale ' a cura di Valentina Di Stefano e la sua band. Sul palcoscenico, Valentina Di Stefano (voce), Federico Calabretta (pianoforte), Luca Giachi (basso), Duccio Bonciani (batteria), Ivan Petrovsky (tromba). Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Ecco come sarà il concerto spettacolo: Natale è appena passato, qualcosa si è digerito e qualcos'altro lo si digerirà tra poco.

