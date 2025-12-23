Tutte le canzoni delle festività tra ritmo e ironia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le canzoni delle festività rivisitate con ritmo e ironia. BIENTINA propone un concerto-spettacolo che attraversa i grandi classici natalizi, offrendo un’interpretazione originale e raffinata. Un’occasione per ascoltare le melodie tradizionali in modo fresco e coinvolgente, senza perdere di vista l’eleganza e la sobrietà. Un evento ideale per vivere lo spirito natalizio con leggerezza e gusto musicale.

BIENTINA Un concerto spettacolo scandito da un viaggio tra i grandi classici natalizi reinterpretati con ritmo, eleganza e un pizzico d’ironia. Domenica 28 dicembre alle 18, al teatro delle Sfide di Bientina, è in programma il concerto ‘ Tutte le canzoni di Natale ' a cura di Valentina Di Stefano e la sua band. Sul palcoscenico, Valentina Di Stefano (voce), Federico Calabretta (pianoforte), Luca Giachi (basso), Duccio Bonciani (batteria), Ivan Petrovsky (tromba). Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Ecco come sarà il concerto spettacolo: Natale è appena passato, qualcosa si è digerito e qualcos’altro lo si digerirà tra poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tutte le canzoni delle festivit224 tra ritmo e ironia

© Lanazione.it - Tutte le canzoni delle festività tra ritmo e ironia

Leggi anche: Tutte le risate di OppArt. La stand-up comedy tra aneddoti e canzoni

Leggi anche: Con la festività di San Francesco giorno 4 ottobre il numero complessivo delle festività sale a 12. Che differenza tra festa nazionale, celebrazione e festa patronale?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Musica giochi e mercatini Festività tra colline e montagna.

tutte canzoni festivit224 ritmoTutte le canzoni delle festività tra ritmo e ironia - BIENTINA Un concerto spettacolo scandito da un viaggio tra i grandi classici natalizi reinterpretati con ritmo, eleganza e un pizzico ... msn.com

Un estratto della canzone proibita di Laura Mezzafregna accusata di essere troppo esplicita

Video Un estratto della canzone proibita di Laura Mezzafregna accusata di essere troppo esplicita

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.