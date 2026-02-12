Lite tra studenti docente cade intervenendo per separarli | trasportata in ospedale Dirigenza valuta sanzioni disciplinari

Questa mattina a Reggio Emilia, due studenti si sono affrontati in una lite nell’istituto tecnico. Quando il docente ha cercato di separarli, è caduto accidentalmente e si è fatto male. È stato portato in ospedale per controlli e medicazioni. La direzione della scuola sta valutando eventuali sanzioni disciplinari contro i ragazzi.

