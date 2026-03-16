Silenzio stampa Inter salta la presenza di Javier Zanetti alla puntata di Viva el Futbol | la nota ufficiale

L’Inter ha deciso di mantenere il silenzio stampa e ha comunicato ufficialmente che Javier Zanetti non sarà presente alla puntata di Viva el Futbol, il podcast-evento condotto da Adani, Cassano e Ventola. La nota ufficiale è stata pubblicata dalla redazione di Inter News 24 e conferma l’assenza del dirigente. Nessun motivo o dettaglio aggiuntivo è stato fornito nella comunicazione.

Inter News 24 Silenzio stampa Inter, con una nota ufficiale Viva el Futbol, il pdocast-evento di Adani, Cassano e Ventola, comunica l’assenza di Zanetti. Prosegue il silenzio stampa dell’Inter dopo le polemiche seguite alla sfida contro l’ Atalanta a San Siro. Il provvedimento deciso dal club nerazzurro coinvolge anche Javier Zanetti, vicepresidente della società milanese ed ex storico capitano dell’Inter, che non prenderà parte alla serata organizzata dalla trasmissione Viva el Futbol. Zanetti Inter, niente partecipazione all’evento di Viva el Futbol. L’ex difensore argentino era stato invitato come ospite speciale all’evento in programma al Teatro Arcimboldi insieme al trio composto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, protagonisti del noto format calcistico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Silenzio stampa Inter, salta la presenza di Javier Zanetti alla puntata di Viva el Futbol: la nota ufficiale Articoli correlati Zanetti diserta l’appuntamento a Viva el Futbol: prosegue il silenzio stampa in casa InterJavier Zanetti non sarà presente all’evento di Viva el Futbol previsto questa sera al Teatro Arcimboldi. Ventola a Viva El Futbol: «Inter, l’errore di Akanji è inaccettabile a questi livelli. A Chivu chiedo questa cosa»di Redazione Inter News 24Ventola, ex attaccante dell’Inter tra le altre e noto opinionista, ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla...