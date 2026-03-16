Zanetti diserta l’appuntamento a Viva el Futbol | prosegue il silenzio stampa in casa Inter

Javier Zanetti non parteciperà all’evento Viva el Futbol che si terrà questa sera al Teatro Arcimboldi. La decisione di disertare l’appuntamento è stata comunicata ufficialmente e il giocatore ha scelto di mantenere il silenzio stampa. L’Inter, club di appartenenza, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla questione. La presenza di Zanetti all’evento era prevista in precedenza.

Javier Zanetti non sarà presente all’evento di Viva el Futbol previsto questa sera al Teatro Arcimboldi. Il vicepresidente dell’Inter era stato annunciato come ospite della trasmissione guidata dal trio formato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ma la sua partecipazione è stata annullata. La notizia è stata comunicata direttamente attraverso i canali social ufficiali del programma, che hanno informato il pubblico dell’assenza dell’ex capitano nerazzurro. La scelta di Zanetti legata al silenzio stampa. La decisione si inserisce nel contesto del silenzio stampa deciso dall’Inter dopo quanto accaduto nella partita contro l’Atalanta a San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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