Oscar 2026 | Conan O' Brien nel suo monologo di apertura ironizza su Chalamet Epstein e Netflix

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il conduttore Conan O'Brien ha aperto il suo monologo con battute ironiche su Chalamet, Epstein e Netflix, riferendosi a temi di attualità e scandali recenti. Le sue parole hanno attirato l'attenzione del pubblico, che ha assistito a un intervento caratterizzato da un tono diretto e senza troppi fronzoli. La serata si è aperta con queste dichiarazioni, che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori.

Il conduttore della serata di premiazione dei riconoscimenti dell'Academy non ha esitato a fare battute legate alla politica e agli 'scandali' degli ultimi mesi. Il monologo di apertura degli Oscar 2026 ha permesso a Conan O'Brien di ironizzare sulle critiche rivolte a Timothée Chalamet e Netflix. Il conduttore, inoltre, non ha esitato a parlare della situazione politica, dopo aver dichiarato alcuni giorni fa che aveva dovuto modificare alcune delle battute perché ogni giorno, nelle notizie, emergono innumerevoli spunti. L'ironia di Conan sulle star e sul mondo del cinema Le parole del protagonista di Marty Supreme hanno portato Conan O'Brien, dopo aver sostenuto che sarà l'ultima volta che gli Oscar saranno condotti da un essere umano, a dichiarare in apertura degli Oscar: "La sicurezza è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Oscar 2026: Conan O'Brien nel suo monologo di apertura ironizza su Chalamet, Epstein e Netflix Articoli correlati Conan O'Brien diventa zia Gladys nel video di apertura degli Oscar 2026Il conduttore della cerimonia di consegna dei premi assegnati dall'Academy è stato protagonista di un filmato ispirato a Weapons. Conan O’Brien: il genio di Harvard guida gli Oscar 2026Conan O’Brien, il celebre conduttore statunitense, è stato ufficialmente confermato come volto della 97ª edizione dei premi Oscar nel 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oscar 2026 Conan O'Brien nel suo... Temi più discussi: Oscar 2026, il bis di Conan O’Brien: chi è il conduttore della cerimonia di stanotte; Conan O’Brien, chi è il presentatore degli Oscar 2026; Oscar 2026, srotolato il tappeto rosso che domenica accoglierà le star; Oscar 2026, red carpet in attesa della notte dei premi - Diretta. Oscar 2026 in diretta: i vincitoriCon 16 nomination, I peccatori è il film con il maggior numero di candidature tra tutti i contendenti agli Oscar 2026, ma i trionfi di Una battaglia dopo l’altra nella stagione dei premi rendono il fi ... vanityfair.it Al via gli Oscar 2026, Conan entra in tutti i film della top tenUn video prima di seguire sul palco inseguito da bambini. Tra i presentatori Kidman, Bardem, Hathaway, Pascal, gli omaggi a Redford e Reiner (ANSA) ... ansa.it L'Oscar per la migliore sceneggiatura originale alla 98/a edizione degli Academy Awards va a Ryan Coogler per "Sinners - I peccatori". : X x.com Ryan Coogler vince l'Oscar® per la Miglior Sceneggiatura Originale! Per scrivere "I peccatori", il regista si è ispirato a suo zio e ai suoi racconti sul Mississippi, tra vecchi dischi blues e i tipici juke joint. Un contesto ideale dove ambientare una storia sopranna facebook