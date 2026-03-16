Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia

A Manfredonia, la Croce Rossa Italiana ha aperto un programma di Servizio Civile Universale rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni. La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore alla settimana distribuite su cinque giorni. L’iniziativa permette ai partecipanti di dedicarsi ad attività di volontariato e assistenza in diversi settori dell’organizzazione.

10 posti disponibili in ben quattro progetti diversi nel nostro Comitato! Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Tutto quello che riguarda Servizio Civile Universale Temi più discussi: Servizio civile universale; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile 2026: Tante opportunità in Italia e all’estero con le ONG; Servizio Civile Universale 2026. Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centroNel territorio dell'Ausl Toscana centro i posti a disposizione sono così distribuiti: 42 nella zona Fiorentina e Mugello (10 riservati); 12 nella zona Pratese (4 riservati); 10 nella zona Empolese (2 ... firenzetoday.it Servizio Civile Universale, opportunità per i giovani con la CRI di Lampedusa e LinosaIl progetto Solidarietà senza confini nel Sud Italia è invece rivolto in particolare al supporto umanitario e all’inclusione sociale di migranti e persone vulnerabili, con attività di assistenza, ... grandangoloagrigento.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook