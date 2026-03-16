Scherzi a Parte ecco le vittime di stasera
Dopo gli ottimi ascolti registrati nelle prime due puntate, Max Giusti torna questa sera, lunedì 16 marzo, con il terzo appuntamento in stagione di Scherzi a Parte, in onda in prima serata su Canale 5. Ecco le vittime del 16 marzo 2026. Le vittime degli scherzi della nuova puntata sono: Rocco Casalino. Laura Maddaloni. Massimo Boldi. Marina La Rosa. Massimo Ferrero. Francesca Chillemi. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime, sedute al centro della scena. Come sempre, ci sarà spazio anche per le sue imitazioni più note, con sketch e momenti di intrattenimento insieme agli ospiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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