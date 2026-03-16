Dopo gli ottimi ascolti registrati nelle prime due puntate, Max Giusti torna questa sera, lunedì 16 marzo, con il terzo appuntamento in stagione di Scherzi a Parte, in onda in prima serata su Canale 5. Ecco le vittime del 16 marzo 2026. Le vittime degli scherzi della nuova puntata sono: Rocco Casalino. Laura Maddaloni. Massimo Boldi. Marina La Rosa. Massimo Ferrero. Francesca Chillemi. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime, sedute al centro della scena. Come sempre, ci sarà spazio anche per le sue imitazioni più note, con sketch e momenti di intrattenimento insieme agli ospiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Scherzi a Parte, ecco le vittime di stasera

Articoli correlati

Scherzi a Parte: ecco le prime vittime della diciassettesima edizione al via staseraRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Rose Trap: A Bold Girl Targets an Undercover Soldier—Waiting for Him to Walk In!

Una raccolta di contenuti su Scherzi a Parte ecco le vittime di...

Temi più discussi: Scherzi a Parte: ecco chi sono le vittime della seconda puntata; Scherzi a Parte, pagelle: Selvaggia Lucarelli gattara in lacrime (8), Samira Lui incanta (9), ma il vero show è Max Giusti (8); Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzo; Scherzi a parte: ecco chi cade nella trappola lunedì 9 marzo, da Samira a Bassetti.

Scherzi a parte 2026, puntata 9 marzo/ Diretta e ospiti: da Selvaggia Lucarelli a Claudio AmendolaLe anticipazioni della nuova puntata di Scherzi a parte che torna in onda con nuovi scherzi e nuovi ospiti. Ecco chi sono le vittime di oggi 9 marzo. ilsussidiario.net

Scherzi a Parte, pagelle: Selvaggia Lucarelli gattara in lacrime (8), Samira Lui incanta (9), ma il vero show è Max Giusti (8)Dalle lacrime di Selvaggia Lucarelli alla rissa sfiorata da Claudio Amendola: ecco le nostre pagelle alla seconda puntata di Scherzi a Parte 2026. libero.it

Nuovi scherzi in arrivo nella terza puntata di “Scherzi a Parte”. Da Massimo Boldi a Francesca Chillemi, ecco chi cadrà nella trappola di Max Giusti - facebook.com facebook

Gli «Scherzi» di Max Giusti conquistano anche i giovani x.com