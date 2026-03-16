Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Stasera, lunedì 16 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Scherzi a Parte 2026, lo show condotto da Max Giusti. La nuova edizione, composta da quattro puntate, viene trasmessa in prima serata e può essere seguita anche in streaming. La trasmissione presenta scherzi ai danni di personaggi noti e persone comuni, con un format consolidato e riconoscibile.

. Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Scherzi a parte 2026, lo show condotto da Max Giusti, che torna con una nuova edizione composta da quattro puntate, ogni lunedì in prima serata. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento questa sera, lunedì 16 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 con Max Giusti per la terza puntata. Scherzi a Parte 2026 streaming live. Non solo tv. Se non siete a casa potete seguire Scherzi a parte 2026 in streaming su Mediaset Infinity. Quante puntate. Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Scherzi a parte, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Articoli correlati Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataQuesta sera, 2 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la prima puntata di Scherzi a parte 2026, lo show condotto da Max Giusti, che torna con una nuova... Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataScherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda... La lite tra Lucarelli e D'Urso a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025 Altri aggiornamenti su Scherzi a Parte 2026 streaming e... Temi più discussi: Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzo; Chi saranno le nuove vittime stasera di Scherzi a parte?; Scherzi a parte: Le vittime della seconda puntata Video; Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia Lucarelli (c’è anche Samira Lui): cosa vedremo. Scherzi a parte 2026, tra le vittime illustri della terza puntata Massimo Boldi e Rocco CasalinoTerzo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti. Vittime illustri di stasera Massimo Boldi e Marina La Rosa ... iodonna.it Scherzi a parte 2026, ospiti e vittime della terza puntata del 16 marzo su Canale 5Scherzi a parte torna stasera, lunedì 16 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 con tanti ospiti vittime della terza puntata! superguidatv.it Nuovi scherzi in arrivo nella terza puntata di “Scherzi a Parte”. Da Massimo Boldi a Francesca Chillemi, ecco chi cadrà nella trappola di Max Giusti - facebook.com facebook Gli «Scherzi» di Max Giusti conquistano anche i giovani x.com