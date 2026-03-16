Saronno comincia la riqualificazione di via Portici | lavori fino a ottobre 2026

A Saronno sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Portici, nel centro storico, che dureranno fino a ottobre 2026. L’intervento prevede interventi di sistemazione e miglioramento della viabilità e degli spazi pubblici. Durante i lavori, alcune aree saranno chiuse temporaneamente al traffico e ai pedoni. L’obiettivo è rendere più funzionale e accogliente il centro cittadino.

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