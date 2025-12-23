Carla Bruni splendida in passerella | Compio 58 anni e sono orgogliosa

“Turning 58 and proud”. Bastano quattro parole, accompagnate da un video in cui sfila con passo sicuro e un gran sorriso, per raccontare molto più di un compleanno. Carla Bruni compie 58 anni e sceglie di celebrarsi così: con eleganza, ironia e quella naturalezza che da sempre la distingue. Nessun discorso solenne, nessuna posa costruita. Solo lei, il movimento del corpo che conosce alla perfezione e un messaggio chiaro: l’età non è un limite, ma una dichiarazione di consapevolezza. Il compleanno di Carla Bruni, 58 anni per l’ex top model. L’ultimo video social di Carla Bruni, pubblicato nel giorno del suo compleanno, è un piccolo manifesto di stile e libertà. 🔗 Leggi su Dilei.it

