San Pietro piazzetta rinasce con i fiori di Eterea Ma il verde va rispettato non è toilette per cani

A San Pietro Vernotico la piazzetta di San Pietro si rinnova grazie ai fiori di Eterea, che decorano lo spazio pubblico. Tuttavia, alcuni cittadini segnalano che il verde viene trattato come una toilette per cani, sollevando preoccupazioni sulla gestione dell’area. Mentre chi si prende cura delle piante si impegna a mantenere il luogo decoroso, altri continuano a usare il verde in modo scorretto.

Nonostante la pioggia degli ultimi giorni, l'area è stata ripulita e, ieri, domenica 15 marzo, arricchita con la messa a dimora di 36 piante di Euryops pectinatus SAN PIETRO VERNOTICO – Da un lato c'è chi si prende cura del verde pubblico come se si trattasse del proprio giardino di casa. Dall'altro c'è, chi, invece, proprio per non sporcare il proprio giardino, utilizza le aiuole pubbliche, i marciapiedi e le piazze come toilette per i propri amici a quattro zampe. Quegli amici che oggi vengono rispettati più delle persone e umanizzati a tal punto che in casa hanno posti privilegiati sul divano e magari anche a tavola, e angoli per il loro comfort e benessere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Ex Mercato dei Fiori, dopo il crollo rinasce con piscina e negozi. Pubblicato il bandoL'ex Mercato dei Fiori di via Trionfale in locazione per 50 anni a 120 mila euro l'anno.

Ditelo con i fiori, ma cosa dicono i fiori che regaliamo?Regalare un mazzo di fiori è un gesto intramontabile, ma non tutti sanno che ogni petalo nasconde un messaggio preciso.