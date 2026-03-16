Samuel Aldegheri ha dichiarato che c’è ancora molto da fare per mantenere gli alti standard, mentre D’Orazio ha detto di sentirsi più tranquillo nel ricevere i lanci. L’Italia, nel World Baseball Classic, ha raggiunto le semifinali contro il Venezuela, partita che si disputerà questa notte a Miami. La squadra continua a prepararsi in vista di questa sfida importante.

C’è ancora tanto da scoprire di quest’Italia che, nel World Baseball Classic, è arrivata a giocarsi una semifinale con il Venezuela che andrà in scena stanotte a Miami. Un confronto del quale non farà parte Samuel Aldegheri, questo è vero, ma il suo contributo a questo Classic resta comunque immensamente importante. Gli otto strikeout contro il Brasile per far partire bene il Classic azzurro, ma non solo. Innanzitutto, le sensazioni legate alla partita contro Porto Rico, che spiegano l’accaduto in campo: “ Ieri mi sentivo bene, fisicamente stavo bene, tralasciando il primo battitore dove ho sbagliato i lancio, ma po ho comunque eliminato i primi tre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Samuel Aldegheri: “C’è tanto da lavorare per restare a questi livelli”. D’Orazio: “Ora sono più tranquillo nel ricevere i lanci”

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Era il 2024 quando il 22enne Samuel Aldegheri cercava spazio nei Philadelphia Philies. Pochi mesi dopo diventerà il primo italiano nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League di Baseball con la maglia dei Los Angeles Angels. Oggi, a distanza di d - facebook.com facebook

Quando il lanciatore italiano Samuel Aldegheri (da Verona) giocava a calcio, preferiva giocare come attaccante a causa di @delpieroale, il suo giocatore preferito. @juventusfc è anche la squadra preferita di @fran_cervelli, il allenatore della Nazionale. @ x.com