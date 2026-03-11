Torino | 6 cuccioli salvati da traffico in palazzo

Le forze dell’ordine hanno smantellato un traffico illecito di cani di razza nel quartiere Madonna di Campagna a Torino. Durante l’operazione, sono stati sequestrati sei cuccioli e la loro madre, trovati in condizioni di abbandono all’interno di uno stabile abbandonato. L’intervento ha portato alla liberazione degli animali da situazioni di sfruttamento e maltrattamento.

Le forze dell’ordine hanno sgominato un traffico illecito di cani di razza nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, salvando sei cuccioli e la madre da condizioni disumane in uno stabile abbandonato. L’intervento è scaturito da una segnalazione dei residenti che avevano notato lo spostamento sospetto degli animali da parte di due cittadini marocchini, portando alla scoperta di un nascondiglio segreto pieno di rifiuti ed escrementi. L’operazione ha portato al sequestro della cucciolata di malinois-pastore belga e all’identificazione dei responsabili, tra cui un cittadino straniero irregolare già soggetto a ordine di espulsione. La madre dei cuccioli era provvista di microchip intestata a un proprietario residente in un’altra provincia, elemento che suggerisce una catena criminale più ampia rispetto alla semplice detenzione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: 6 cuccioli salvati da traffico in palazzo Articoli correlati Torino, cuccioli salvati dalla poliziaIl personale della Polizia di Stato è intervenuto all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove si... Leggi anche: Orrore nel Foggiano, cuccioli chiusi in un sacco e gettati in un dirupo: salvati da alcuni passanti Aggiornamenti e notizie su Torino 6 cuccioli salvati da traffico... Discussioni sull' argomento I cuccioli di malinois tra rifiuti ed escrementi: scoperto giro di vendita illegale; Mamma e sei cuccioli prigionieri in un palazzo abbandonato tra rifiuti, salvati dalla polizia dopo la segnalazione dei residenti. Torino, cuccioli di malinois salvati in un palazzo abbandonato: denunciato un uomoTorino: sei cuccioli di pastore belga malinois salvati in un palazzo abbandonato a Madonna di Campagna. Denunciato un uomo per maltrattamento. quotidianopiemontese.it Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEOSei cuccioli di pastore belga malinois e la loro mamma rinchiusi in uno stabile abbandonato, tra rifiuti ed escrementi. È la scoperta fatta dalla polizia nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. L ... adnkronos.com