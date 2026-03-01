Juventus | respinto l’assalto della Roma sul mercato
La Juventus ha respinto l’offerta della Roma per Teun Koopmeiners durante il mercato estivo 2026. La squadra bianconera si prepara alla partita con i giallorossi, in programma questa sera alle ore 20:45 all’Olimpico, uno scontro diretto per il quarto posto in classifica. Il trasferimento del centrocampista olandese non è andato a buon fine, mantenendo il giocatore alla Juventus.
Mentre la Juventus si prepara alla sfida decisiva contro la Roma all'Olimpico (stasera ore 20:45, scontro diretto per il quarto posto), il mercato estivo 2026 entra nel vivo con un nuovo capitolo su Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Roma di Daniele De Rossi ha rinnovato con forza
