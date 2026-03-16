Rinnovo Vlahovic ‘scontato’ la Juve fiuta la chance Ligue 1 su David

La Juventus è vicina a rinnovare il contratto di Vlahovic, considerato ormai scontato, mentre la Ligue 1 si interessa a David. La società torinese monitora attentamente le opportunità di mercato e valuta le prossime mosse per rafforzare la rosa. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione e senza annunci ufficiali al momento.

DavidTorino, 16 marzo 2026 – La Juventus balla sulle punte, tra possibili conferme e probabili cambiamenti. Tutto ruota attorno a Dusan Vlahovic e Jonathan David, i due centravanti della stagione 20252026 e su cui il club dovrà valutare il futuro. Da un lato il bomber vero, ma in scadenza di contratto, dall’altro la delusione, l’acquisto principe dell’estate che non ha rispettato le attese. Alla Continassa si cerca di confermare il primo, mentre sul secondo l’apertura al mercato, di fronte a buone offerte, c’è. Una mossa che potrebbe spalancare nuovamente le porte di Torino a Randal Kolo Muani, attaccante finito in prestito al Tottenham ma che tornerebbe volentieri in bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rinnovo Vlahovic ‘scontato’, la Juve fiuta la chance. Ligue 1 su David Articoli correlati Rinnovo Vlahovic, Juve attenta che ti sei già scottata e per David ricorda HenryIn questi giorni si parla molto della possibilità di vedere il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus, la situazione apre degli spunti di... Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Una raccolta di contenuti su Rinnovo Vlahovic Temi più discussi: Rinnovo Vlahovic, spunta lo scoglio della nuova scadenza: quel precedente che preoccupa; Il ruolo cruciale di Spalletti nella riapertura tra Vlahovic e la Juve per il rinnovo; Mercato Juventus, il futuro di Luciano Spalletti è già stato deciso; Vlahovic non è ancora pronto al rientro: out anche in Udinese-Juve. Rinnovo Vlahovic ‘scontato’, la Juve fiuta la chance. Ligue 1 su DavidIl centravanti serbo apre la porta, la Juve fiuta la possibilità di rinnovare. Offerta da sei milioni più bonus, a livello dei top player della squadra. Jonathan David corteggiato dalla Ligue 1: sarà ... sport.quotidiano.net Rinnovo Vlahovic: la Juve ha detto sì, ma con una strana decisione!La Juventus ha aperto totalmente al rinnovo di Vlahovic, ma occhio al particolare retroscena. Come riportato dai ... fantamaster.it Vlahovic e la dritta di Spalletti per tornare al top: tra campo e rinnovo, ecco cosa filtra - facebook.com facebook #Vlahovic e la dritta di #Spalletti per tornare al top: tra campo e rinnovo, ecco cosa filtra x.com