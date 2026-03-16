Retroscena su Blanco a Sanremo | Rose distrutte? Si fermava anche nelle prove sembrava studiato
Durante un'intervista a Fanpage, Pippo Balistreri ha rivelato che Blanco si fermava spesso durante le prove a Sanremo, e che le rose distrutte sembravano essere parte di uno schema studiato. Questo dettaglio si aggiunge ai molti aspetti discussi riguardo al comportamento del cantante durante l’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, alimentando ulteriori interrogativi sul suo atteggiamento in quella occasione.
L'intervista di Pippo Balistreri a Fanpage svela un dettaglio sulla discussa vicenda di Blanco a Sanremo che aggiunge un pezzo a uno dei momenti più discussi della storia recente del Festival. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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