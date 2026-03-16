Referendum Mantovano | non si vota su governo Vittoria no ipoteca su futuro

Il 22 e 23 marzo si terrà un referendum a livello nazionale, ma nessuna delle dichiarazioni ufficiali indica che si voterà sul governo in carica. Un esponente politico ha affermato che le consultazioni non riguardano la fiducia o la sfiducia all’esecutivo, sottolineando che l’attenzione non è rivolta alla stabilità del governo. La posizione è stata ribadita da più membri della maggioranza.

Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove Roma, 16 mar. (askanews) – “Voglio ribadire quello che a cominciare da Giorgia Meloni, ma tutti gli esponenti del governo, la maggioranza hanno detto il lungo e in largo: il 22 e il 23 marzo non si vota sul governo Meloni. Alle prossime elezioni politiche chi non ha gradito o non gradisce quanto stiamo facendo avrà modo di esprimerlo col massimo della libertà, come avviene in democrazia”. Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite della trasmissione ’10 Minuti’ su Rete4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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