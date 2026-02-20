Referendum | Mantovano ' grati a Gratteri ma non si può perseguire chi vota sì'

Il procuratore della Repubblica di Napoli ha rischiato molto nel corso della sua carriera, secondo Mantovano. L’esponente politico si rivolge con riconoscenza a Gratteri, ma sottolinea che non si può punire chi esprime il proprio voto favorevole al referendum. La discussione si accende sulla libertà di scelta degli elettori e sui limiti delle sanzioni possibili. La questione rimane al centro del dibattito politico e sociale attuale.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Credo che tutti gli italiani debbano gratitudine al procuratore della Repubblica di Napoli per i rischi che ha corso durante la sua vita, il dottor Gratteri. Io personalmente ho condiviso con lui, con competenze e con funzioni diverse, questa sensibilità nel contrasto al narcotraffico e di recente ci siamo rivisti anche, ciascuno sempre nel proprio ambito, per coordinare gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Si è molto parlato delle sue dichiarazioni al 'Corriere della Calabria' ma ce n'è un'altra. Era un commento alle precedenti dichiarazioni e quindi al fatto che sui social si fossero scatenati tutta una serie di commenti, pro, contro e così via.

