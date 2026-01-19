Ravezzani sul Milan | Fullkrug sembra indispensabile Jashari ha personalità anche se a volte …

Fabio Ravezzani ha commentato la recente vittoria del Milan contro il Lecce allo stadio San Siro. Secondo il giornalista, Fullkrug si rivela un elemento indispensabile per la squadra, mentre Jashari mostra personalità, anche se con alcuni margini di miglioramento. L’analisi offre uno sguardo dettagliato sull’andamento della partita e sulle potenzialità del Milan in questa fase della stagione.

Ancora tre punti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la tantissima discussa vittoria contro il Como, la squadra rossonera ha battuto 1-0 il Lecce a San Siro, convincendo anche sul piano del gioco e sulle occasioni create. Il Diavolo specialmente nel secondo tempo ha creato tantissime palle gol, fermato spesso da un grandissimo Falcone. E' servito un cross perfetto di Saelemaekers per l'incornata vincente e decisiva di Fullkrug nella ripresa. Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato proprio di Milan-Lecce 1-0 sul social X. Ecco il suo breve pensiero in merito. "Il Milan gioca (molto bene) e batte il Lecce creando almeno 6 palle gol". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fiorentina-Milan, Ravezzani commenta i singoli: “Jashari senza personalità, a oggi è un mistero”

Nel commentare il pareggio tra Fiorentina e Milan, Fabio Ravezzani di 'TeleLombardia' ha analizzato le singole prestazioni dei giocatori, evidenziando alcune criticità. In particolare, ha sottolineato il rendimento di Ardon Jashari, definendolo ancora un mistero per la mancanza di personalità, e ha commentato l'apporto di Christopher Nkunku. La discussione si inserisce nel quadro delle valutazioni sulle prestazioni individuali delle due squadre.

