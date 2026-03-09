Che scandalo la famiglia nel bosco il dramma di quel pianto e Khamenei | quindi oggi…

Oggi il presidente della Repubblica ha commentato la Giornata della donna, sottolineando che la presenza femminile nelle professioni e nelle istituzioni non riguarda le quote, ma il riconoscimento delle capacità e delle energie di tutte le persone. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle celebrazioni ufficiali, senza menzionare altre iniziative o provvedimenti specifici.

Oggi Mattarella ha cestinato le quote rosa? Celebrando la Giornata della donna, ha detto: "La presenza femminile nelle professioni o nelle istituzioni non è una questione di quote: è il segno di una Repubblica che riconosce e valorizza tutte le energie migliori di cui dispone. La Repubblica ha dato molto alle donne. Le donne hanno dato molto alla Repubblica e l'equilibrio non è ancora alla pari". Lo diciamo a quelli che "senza quote rosa non avremo mai la parità?"..

