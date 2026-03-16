Dopo la conclusione di Sanremo 2026, la canzone vincitrice, Per sempre sì di Sal Da Vinci, ha conquistato rapidamente le classifiche social e le playlist degli ascoltatori. La diffusione online ha reso il brano molto presente nelle conversazioni quotidiane, creando un fenomeno di ascolto ripetuto. La melodia e il ritornello sono diventati elementi di costante presenza nelle menti di molte persone.

Sanremo 2026 è finito da poco e, complice la massiccia diffusione dei social, la canzone vincitrice, Per sempre sì di Sal Da Vinci, è incollata alla testa delle persone. Anche dei denigratori. Ebbene, il fenomeno della melodia che si ripete all’infinito nella mente ha un fondamento scientifico preciso legato alla struttura della corteccia uditiva e dell’ippocampo. Gli studiosi definiscono questo evento “earworm” (verme dell’orecchio), un processo che coinvolge la memoria involontaria e la percezione dei suoni, attivando le aree cerebrali deputate alle emozioni. Recenti analisi confermano che il cervello continua a riprodurre autonomamente sequenze ritmiche specifiche anche ore dopo l’ascolto reale dello stimolo sonoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quella canzone non ti esce dalla testa? Non è un caso: ecco perché alcuni ritornelli non ti danno tregua

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