Quando chiudono le scuole a Napoli per Carnevale 2026 il calendario dei giorni di vacanza
A Napoli le scuole chiuderanno durante il Carnevale 2026. La città si prepara a vivere 11 carnevali sociali, con sfilate di carri e feste in diversi quartieri. Le date delle vacanze scolastiche sono state confermate, permettendo alle famiglie di organizzarsi per partecipare agli eventi in programma.
A Napoli organizzati 11 carnevali sociali in città. Previste sfilate di carri e feste. Quando saranno chiuse le scuole.
Quando chiudono le scuole a Milano per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza
A Milano, le scuole chiuderanno tra il 20 e il 21 febbraio per il Carnevale.
Quando chiudono le scuole per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione
Ecco il calendario aggiornato delle chiusure scolastiche per le vacanze di Carnevale 2026, regione per regione.
