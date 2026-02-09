Così fiumi di denaro finiscono in Cina senza pagare tasse
Recentemente sono emersi dettagli preoccupanti riguardo a un canale sotterraneo che aggira le regole internazionali. Fiumi di denaro finiscono in Cina senza che vengano pagate tasse, attraverso un percorso non ufficiale che scorre in direzione opposta rispetto ai canali legali. Un sistema che permette di trasferire grandi somme di denaro in modo illecito, aggirando controlli e protocolli.
Non è la direttrice commerciale ufficiale prevista dai protocolli internazionali, ma un canale sotterraneo che scorre in direzione opposta, che permette di far scorrere un fiume di denaro che confluisce direttamente in Cina. L'allarme, che preoccupa la Guardia di Finanza e le autorità.🔗 Leggi su Today.it
