Pronostici League Two 1 gennaio | la multipla del giorno di Capodanno
Ecco i pronostici di League Two per il 1 gennaio, con la multipla del giorno di Capodanno. La competizione si fa sempre più equilibrata, con il Walsall che, dopo aver perso la testa della classifica, tenta di tornare alla vittoria in trasferta contro il Cambridge. Un appuntamento importante per gli appassionati che vogliono seguire le principali sfide di questa giornata di campionato.
League Two, la lotta per i primi tre posti si fa sempre più avvincente. Il Walsall dopo aver perso la vetta rischia nuovamente in casa del Cambridge. Il match clou della 24esima giornata di League Two, interamente in programma nel giorno di Capodanno, si gioca all’Abbey Stadium di Cambridge. I padroni di casa, gli U’s, tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote al Walsall, squadra che si appena vista soffiare il primo posto in classifica in seguito all’inaspettata sconfitta casalinga di lunedì scorso con l’Oldham Athletic (1-2). La lunga serie positiva dei Saddlers, che in campionato durava ininterrottamente da metà novembre, si è conclusa pochi giorni fa a causa di un gol subito in pieno recupero, quando ormai il pareggio sembrava inevitabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
