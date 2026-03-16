Pronostici Cremonese-Fiorentina | marcatore e tiratori

Cremonese-Fiorentina, le dritte in ottica player building della sfida in programma allo “Zini”: tutte le opzioni sul tavolo Partita di nevralgica importanza per le possibilità salvezza delle due squadre, il confronto dello Zini tra Cremonese e Fiorentina si prospetta denso di contenuti e dagli esiti piuttosto incerti. Ancora alle prese con l’assenza di Moise Kean, Vanoli si affida a Piccoli che partirà dal primo minuto. Ad affiancare l’ex bomber del Cagliari ci sarà Gudmundsson, chiamato ad aggiornare un tabellino piuttosto misero sia alla voce gol che sotto il profilo degli assist. Rigorista della squadra, l’islandese potrebbe trovare spazi importanti nella morsa della retroguardia della Cremonese che con il passare dei minuti tende a concedere qualcosina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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