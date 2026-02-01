Pronostici Cremonese-Inter | marcatore e tiratori

L’Inter di Christian Chivu si prepara a scendere in campo allo Zini contro la Cremonese. I nerazzurri vogliono vincere per consolidare la loro posizione in vetta, mentre i padroni di casa cercano punti salvezza. La partita si annuncia combattuta, con i nerazzurri che puntano su un gioco più fluido e sui loro attaccanti per trovare il gol. La Cremonese, invece, dovrà stringere i denti e cercare di fermare gli avversari, sperando di approfittare di eventuali occasioni in contropiede.

Cremonese-Inter, le dritte in vista della gara dei nerazzurri: svolta con il player building, tutti i dettagli Intenzionata a mettere un altro mattoncino importante con cui consolidare la propria fuga in vetta alla classifica, l’ Inter di Christian Chivu sarà di scena allo Zini, ospite di una Cremonese chiamata a raccogliere punti per evitare di essere trascinata nella zona calda della classifica. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Salvo clamorosi colpi di scena, però, in terra lombarda si prospetta un altro monologo nerazzurro. Tante sono le chiavi dello spartito dell’Inter a disposizione del tecnico rumeno che soprattutto in attacco ha l’imbarazzo della scelta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

