Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti denunciato commercialista abusivo | sequestrati beni per 600mila euro

La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un sequestro preventivo di 600mila euro nei confronti di un commercialista abusivo. L’indagine ha rivelato che il professionista non versava al fisco i soldi dei clienti, operando senza le autorizzazioni necessarie. Le autorità hanno così sequestrato i beni, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative fiscali e della tutela dei contribuenti.

La Guardia di Finanza di Livorno, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione ad una ordinanza di sequestro preventivo, per 600mila euro, emessa dal gip del tribunale di Livorno nei confronti di un noto “professionista” livornese, operante nel settore tributario. L’attività investigativa, espletata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti, denunciato commercialista abusivo: sequestrati beni per 600mila euro Leggi anche: Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti, denunciato commercialista abusivo: sequestrati beni per 600mila euro Leggi anche: Guardia di Finanza Roma, sequestrati beni per oltre 106 milioni di euro a 4 imprenditori ritenuti “socialmente pericolosi” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Non versava al fisco i soldi dei clienti, denunciato commercialista abusivo; Falso commercialista scoperto a Livorno, non versava al Fisco i soldi dei clienti; Livorno, scoperto falso commercialista: non versava al fisco i soldi dei clienti; Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti denunciato commercialista abusivo | sequestrati beni per 600mila euro. Commercialista incassa e non versa le imposte dei clienti, denunciato - La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di sequestro preventivo per un valore complessivo di 600 mila euro, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del ... livornopress.it Falso commercialista scoperto a Livorno, non versava al Fisco i soldi dei clienti - Al di fuori degli eventi speciali, Le Constellation era classificato su Tripadvisor nella fascia di prezzo medio- msn.com

Fisco: ecco come far pagare l’evasore - Agli evasori livornesi pizzicati dalla Finanza, lo Stato sequestra ogni giorno i profitti delle loro attività per versarli nelle casse dell’Erario Lo Stato può far pagare subito l’imprenditore evasore ... panorama.it

Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.