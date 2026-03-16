Perché votare No alla riforma della giustizia | merito metodo e politica

Una nuova proposta di riforma della giustizia mira a modificare sette articoli della Costituzione Italiana. L’obiettivo dichiarato è di cambiare alcuni aspetti fondamentali del sistema giudiziario. La proposta è stata presentata da un rappresentante politico che ha definito il progetto come un “pateracchio giuridico”. La discussione pubblica si concentra sui contenuti e sui metodi di questa iniziativa.

di Andrea Spinelli Questa “riforma” della giustizia che pretende di modificare in un colpo solo sette articoli della Costituzione Italiana è un pateracchio giuridico a cui è possibile dire di sì solo in virtù di malafede o confusione. Per la malafede posso fare ben poco. Ma per provare ad alleviare la confusione posso offrire un compendio delle tante e cristalline ragioni del no. Ragioni di merito Si parla tanto di separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. Ma a ben guardare è del tutto evidente che il cuore di questa riforma è lo smembramento del Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma triplica gli organismi di controllo al vertice dell’ordine giudiziario assegnando a uno stravagante meccanismo di sorteggio la loro composizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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